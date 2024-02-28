الآن.. ماذا يجري داخل مجلس الوزراء؟

علِم "لبنان24" أن مجلس الوزراء باشر خلال جلسته القائمة الآن في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، البحث بموضوع التقديمات الإجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.



كذلك، بحث المجلس الخطوط العريضة لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، واستمع في هذا الصدد إلى مداخلة أدلى بها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

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