Advertisement

لبنان

بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1169544-638447453630400835.jpeg
Doc-P-1169544-638447453630400835.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، إقرار زيادات وتقديمات مالية لموظفي الدولة من عسكريين وموظفين ومتقاعدين.
 
Advertisement
وتلا وزير الإعلام زياد مكاري المقررات في الإطار المذكور وهي على النحو التالي:
 
1- يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية بحيث يصبح ما يتقضاه العسكريون 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 ملايين بدل 5 ملايين ليرة
 
2- يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 9 رواتب شهرياً على ألا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق ويحدد بـ5 ملايين ليرة
 
3- يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً
 
4- يعطى موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب
 
5- يُعطى موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضور شهري كامل ووفق معايير انتاجية محددة سوف تحدد لاحقاً
 
6- كل الزيادات تسري بمفعول رجعي من تاريخ 1/12/2023
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2024-02-28
14:13 | 2024-02-28
13:30 | 2024-02-28
13:12 | 2024-02-28
12:44 | 2024-02-28
12:42 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24