بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، إقرار زيادات وتقديمات مالية لموظفي الدولة من عسكريين وموظفين ومتقاعدين.

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وتلا وزير الإعلام زياد مكاري المقررات في الإطار المذكور وهي على النحو التالي:

1- يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية بحيث يصبح ما يتقضاه العسكريون 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 ملايين بدل 5 ملايين ليرة

2- يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب إضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضاه المتقاعدون 9 رواتب شهرياً على ألا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق ويحدد بـ5 ملايين ليرة

3- يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً

4- يعطى موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب

5- يُعطى موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضور شهري كامل ووفق معايير انتاجية محددة سوف تحدد لاحقاً