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لبنان
إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة
Lebanon 24
28-02-2024
|
12:39
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ينشر "لبنان24"
المراسيم الجديدة الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالتقديمات للعسكريين والموظفين والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية.
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1- المرسوم الأول المرتبط بكافة الزيادات للقطاع العام من عسكريين ومدنيين: للإطلاع عليه..
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2- المرسوم الثاني: إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب: للإطلاع عليه..
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3- مرسوم إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من راتب تقاعدي: للإطلاع عليه..
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