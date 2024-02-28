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لبنان

إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:39
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ينشر "لبنان24" المراسيم الجديدة الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالتقديمات للعسكريين والموظفين والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية.
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1- المرسوم الأول المرتبط بكافة الزيادات للقطاع العام من عسكريين ومدنيين: للإطلاع عليه.. إضغط هنا

2- المرسوم الثاني: إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب: للإطلاع عليه.. إضغط هنا

3- مرسوم إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من راتب تقاعدي: للإطلاع عليه.. إضغط هنا
 
 
 
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