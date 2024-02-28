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لبنان

بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:44
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بعد فقدان نجلها منذ أيام، أفادت معلومات عن وفاة والدة الممثل الراحل فادي ابراهيم منذ قليل.
 
وتوفي الممثل فادي إبراهيم، صباح يوم الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ67 عامًا، بعد أزمة صحية تسبّبت بفشل إحدى كليتَيه.
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لبنان

فنون ومشاهير

فادي ابراهيم

والدة فادي ابراهيم

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