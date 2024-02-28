بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله

بعد فقدان نجلها منذ أيام، أفادت معلومات عن وفاة والدة الممثل الراحل فادي ابراهيم منذ قليل.



Advertisement وتوفي الممثل فادي إبراهيم، صباح يوم الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ67 عامًا، بعد أزمة صحية تسبّبت بفشل إحدى كليتَيه.