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لبنان

بعد إقرار الزيادات للموظفين.. معاودة العمل في وزارة الإعلام

Lebanon 24
28-02-2024 | 12:42
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أعلنت لجنة العاملين في وزارة الإعلام، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي عقد بعد ظهر اليوم وأقرّ الزيادات على الرواتب، معاودة العمل في الوزارة، بمديرياتها كافة.
 
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لبنان

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