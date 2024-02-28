بعد إقرار الزيادات للموظفين.. معاودة العمل في وزارة الإعلام

أعلنت لجنة العاملين في وزارة الإعلام، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي عقد بعد ظهر اليوم وأقرّ الزيادات على الرواتب، معاودة العمل في الوزارة، بمديرياتها كافة.