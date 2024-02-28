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لبنان

خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-02-2024 | 13:30
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قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إنّ الرواتب الجديدة للقطاع العام سيتم صرفها على أساس دولار 89500 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أنّ مصرف لبنان سيؤمّن صرف هذه المبالغ بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.
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ولفتت المصادر إلى أن كل الزيادات التي مُنحت للموظفين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو متقاعدين ستُدفع بشكل متواصل عقب إقرارها في الجريدة الرسمية، وتابعت: "أما في ما خص الأموال المستحقة بناء على المفعول الرجعي فقد يجري تقسيطها شهرياً وذلك بحسب ما تقرره وزارة المالية بالإتفاق مع مصرف لبنان". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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