خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة

قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إنّ الرواتب الجديدة للقطاع العام سيتم صرفها على أساس دولار 89500 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أنّ مصرف لبنان سيؤمّن صرف هذه المبالغ بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.

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