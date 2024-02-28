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لبنان

عاجل جداً.. إليكم موعد دفع الرواتب الحالية والجديدة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
28-02-2024 | 14:13
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أكدت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستُدفع الأسبوع المقبل بصيغتها السابقة أي قبل الزيادات التي تم إقرارها اليوم.
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وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، سيتم دفعها الشهر المقبل.

أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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