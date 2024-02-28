عاجل جداً.. إليكم موعد دفع الرواتب الحالية والجديدة

أكدت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستُدفع الأسبوع المقبل بصيغتها السابقة أي قبل الزيادات التي تم إقرارها اليوم.

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وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، سيتم دفعها الشهر المقبل.



أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات.

