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لبنان
عاجل جداً.. إليكم موعد دفع الرواتب الحالية والجديدة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-02-2024
|
14:13
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أكدت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستُدفع الأسبوع المقبل بصيغتها السابقة أي قبل الزيادات التي تم إقرارها اليوم.
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وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، سيتم دفعها الشهر المقبل.
أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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