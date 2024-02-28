قصف وتوتر كبير في جنوب لبنان.. هكذا يبدو المشهد الميدانيّ

تشهدُ جبهة جنوب لبنان، مساء اليوم الأربعاء، توتراً متزايداً إثر إقدام الجيش الإسرائيلي على شنّ هجمات جديدة على عدد من القرى والبلدات الحدودية.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إن القصف الإسرائيلي طال أطراف بلدات حولا، الدواوير، القعقور، وادي السلوقي.

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كذلك، طال القصف منطقة العويضة، فيما استهدف أيضاً وادي الدلافة، فيما أفيد عن إنفجار صواريخ اعتراضية في أجواء حولا، فيما تحدثت معلومات أخرى عن استهداف منازل بشكل مباشر في حي المعاقب - حولا.

وتزامناً مع القصف المستمر، فقد تحدثت المصادر عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقتي الزهراني والغازية، فيما وصلت الطائرات إلى فوق مدينة صيدا حيث حلقت بشكل مكثف.