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لبنان

لم تعلم برحيل ابنها.. هذا ما حصل مع والدة فادي ابراهيم قبل وفاتها

Lebanon 24
28-02-2024 | 14:20
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بعد يومين من وفاة نجلها، توفت السيدة نولا سعيد معلوف والدة الفنان الراحل فادي إبراهيم، عن عمر 93 عامًا.
وقالت المصادر أن الراحلة نولا سعيد لم تكن تعلم بوفاة ابنها فادي، ولكن تم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس نتيجة جلطة تعرضت لها، وكانت بحالة جيدة حيث قاموا بزيارتها بعد انتهاء عزاء ابنها فادي، وعندما عادوا إلى المنزل تلقوا خبر الوفاة.
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وقال برنامج et بالعربي عن موعد ومكان الجنازة أنه من الممكن أن يتم الدفن يوم غد.. وسوف توضع إلى جانب ابنها فادي إبراهيم، ولكن لم يتم التأكيد حتى الآن بانتظار قرار العائلة.(مجلة سيدتي)

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