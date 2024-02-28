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لبنان

غارة عنيفة تطال كفرا - جنوب لبنان.. إستشهاد زوجين وصور توثق ما جرى!

Lebanon 24
28-02-2024 | 15:18
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استهدف الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة من المحالات التجارية على الطريق العام الرابط بين بلدتي ⁧‫كفرا‬⁩ و ⁧‫صديقين.
 
وقالت مصادر ميدانية إن القصف أسفر عن إستشهاد شخصين مدنيين هما الزوجين "م.ع." و "ح.ح." وإصابة آخرين بجروح.
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق أضرار الغارة التي أدّت إلى اندلاع حرائق كبيرة.
 
ماذا في آخر المستجدات؟
 
وتشهدُ جبهة جنوب لبنان، مساء اليوم الأربعاء، توتراً متزايداً إثر إقدام الجيش الإسرائيلي على شنّ هجمات جديدة على عدد من القرى والبلدات الحدودية.

وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إن القصف الإسرائيلي طال أطراف بلدات حولا، الدواوير، القعقور، وادي السلوقي، ميس الجبل.

كذلك، طال القصف منطقة العويضة، فيما استهدف أيضاً وادي الدلافة، فيما أفيد عن إنفجار صواريخ اعتراضية في أجواء حولا، فيما تحدثت معلومات أخرى عن استهداف منازل بشكل مباشر في حي المعاقب - حولا.

وتزامناً مع القصف المستمر، فقد تحدثت المصادر عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقتي الزهراني والغازية، فيما وصلت الطائرات إلى فوق مدينة صيدا حيث حلقت بشكل مكثف. 
 
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