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لبنان

بعد استهداف كفرا وصديقين.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
28-02-2024 | 16:10
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الطيران الاسرائيلي قصف البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في المناطق القريبة من بلدتي كفرا وصديقين في جنوب لبنان".


وأشار الى أن "المدفعية الاسرائيلية قصفت أيضاً قرية حولا جنوبي لبنان".
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