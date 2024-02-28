بعد استهداف كفرا وصديقين.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الطيران الاسرائيلي قصف البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في المناطق القريبة من بلدتي كفرا وصديقين في جنوب لبنان".





وأشار الى أن "المدفعية الاسرائيلية قصفت أيضاً قرية حولا جنوبي لبنان".

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