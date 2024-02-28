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لبنان
القصف يتجدّد على حولا.. ماذا استهدفت غارة إسرائيليّة هناك؟
Lebanon 24
28-02-2024
|
16:27
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن قصفاً إسرائيلياً إستهدف حي الحسينية في بلدة حولا - جنوب لبنان.
ولفتت المعلومات إلى أنّ قذيفة سقطت بشكل مباشر على النادي الحسيني في البلدة، فيما زال القصف متواصلاً عند أطرافها وعلى وادي السلوقي.
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