Advertisement

لبنان

القصف يتجدّد على حولا.. ماذا استهدفت غارة إسرائيليّة هناك؟

Lebanon 24
28-02-2024 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1169634-638447600740376893.jpg
Doc-P-1169634-638447600740376893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" بأن قصفاً إسرائيلياً إستهدف حي الحسينية في بلدة حولا - جنوب لبنان.
ولفتت المعلومات إلى أنّ قذيفة سقطت بشكل مباشر على النادي الحسيني في البلدة، فيما زال القصف متواصلاً عند أطرافها وعلى وادي السلوقي.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالطيران مواقع تابعة لـ"حزب الله" في مناطق كفرا وصديقين وهاجمنا بالمدفعية بلدة حولا جنوبي لبنان
lebanon 24
29/02/2024 04:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف إسرائيلي يطال وادي البياض في حولا وإنفجار صواريخ إعتراضية في أجواء البلدة
lebanon 24
29/02/2024 04:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي على اطراف بلدة حولا
lebanon 24
29/02/2024 04:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي يستهدف منطقة بئر المصلبيات الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا
lebanon 24
29/02/2024 04:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24

حولا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-02-28
16:57 | 2024-02-28
16:50 | 2024-02-28
16:32 | 2024-02-28
16:13 | 2024-02-28
16:10 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24