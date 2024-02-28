القصف يتجدّد على حولا.. ماذا استهدفت غارة إسرائيليّة هناك؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأن قصفاً إسرائيلياً إستهدف حي الحسينية في بلدة حولا - جنوب لبنان.

ولفتت المعلومات إلى أنّ قذيفة سقطت بشكل مباشر على النادي الحسيني في البلدة، فيما زال القصف متواصلاً عند أطرافها وعلى وادي السلوقي.