دارين مفقودة... هل لديكم أي معلومات عنها؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: دارين حسن صنوبر (من مواليد عام 1985، فلسطينيّة) التي غادرت، بتاريخ 20-2-2024، مركز عملها الكائن في محلّة برج البراجنة، ولم تَعُد إليه أو إلى منزل ذويها، لغاية تاريخه.وطلبت المديرية في بيانها، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.