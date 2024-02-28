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لبنان

تجمع موظفي الإدارة العامة: الزيادة على الرواتب لا تلبي طموحات الموظفين

Lebanon 24
28-02-2024 | 16:57
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صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:
 
"نظراً لعدم الوضوح في بعض البنود الواردة في محضر جلسة مجلس الوزراء واختلافها عن المرسوم رقم 13020، ولما كانت الزيادة الصادرة بالمرسوم لا تلبي طموحات الموظفين، ولمزيد من التشاور مع غالبية العاملين في الإدارات العامة، ولإجراء مزيد من الاتصالات مع المعنيين لمعرفة تفاصيل اكثر، يعقد تجمع موظفي الإدارة العامة اجتماعاً موسعاً يوم غد الواقع فيه 29/2/2024 في تمام الساعة 1 ظهرا ، يحدد فيه الخطوات التالية، على ان يستمر التوقف عن العمل يوم غد بانتظار ما سيصدر عن هذا الإجتماع".
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