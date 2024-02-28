تسجيلات مسرّبة

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Lebanon 24
28-02-2024 | 17:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات منسوبة لمسؤول نقدي يكشف فيها أنه هو المسؤول عن وضع مشروع المصارف الذي أثار ضجة واسعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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