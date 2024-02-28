14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
3
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
0
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إعداد قطري - فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس وهوكشتاين لن يعود قبل وقف النار
Lebanon 24
28-02-2024
|
22:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
برز في سياق المواقف الخارجية من الوضع في لبنان ما أورده البيان المشترك الفرنسي القطري عقب زيارة الدولة التي قام بها امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لباريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون . ومن ابرز ما تضمنه البيان ان "الزعيمين أكدا مجددا التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر. وشددا على الحاجة الماسة إلى انتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة. وأشار الجانبان إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع حد للأزمة. كما أشادا بالمعونة والدعم اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا إلى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية... وكذلك أكد الزعيمان التزامهما بسيادة لبنان واستقراره وبالمساهمة في خفض التصعيد من خلال الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. كما أكدا استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية في هذا السياق، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس. وأخيرا، جددا دعمهما الكامل لقوات اليونيفيل وضرورة الحفاظ على حريتها في التنقل وقدرتها على ممارسة مهمتها".
Advertisement
وكتبت " الديار": تتوقع مراجع سياسية عليمة، ان يعود المبعوث الأميركي هوكشتاين الى بيروت بعد الاعلان عن وقف النار في غزة والعمل مع اليونيفيل من خلال اللجنة الثلاثية في الناقورة وكذلك مع الحكومة اللبنانية الى إعادة الاوضاع في جنوب لبنان الى ما كانت عليه قبل ٧ تشرين الاول، وهذا هو المطروح حتى الآن، فيما الورقة الفرنسية وانسحاب حزب الله من ٧ إلى ١٠ كيلومترات غير مطروح الا عند الفرنسيين وغير قابل للتحقيق، وهذا ما يجزم صحة التسريبات عن وجود تباينات اميركية فرنسية بشان كل الملفات اللبنانية، علما ان الورقة الفرنسية تم رفضها من الحكومة اللبنانية ايضا وتعد ردا متكاملا عليها، حتى الصحف الاسرائيلية قللت من مضمون الورقة الفرنسية وامكانية تنفيذها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة لبنانية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية.. وهذه حقيقة تدهور وضعها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية.. وهذه حقيقة تدهور وضعها (فيديو)
04:49 | 2024-02-28
28/02/2024 04:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
Lebanon 24
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
13:30 | 2024-02-28
28/02/2024 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خدعها مع أعز صديقاتها.. ممثلة سورية شهيرة تكتشف خيانة زوجها لها
Lebanon 24
خدعها مع أعز صديقاتها.. ممثلة سورية شهيرة تكتشف خيانة زوجها لها
00:54 | 2024-02-28
28/02/2024 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت مع "بودي غارد".. فتحة فستان مايا دياب حديث الجمهور في مصر (صور)
Lebanon 24
وصلت مع "بودي غارد".. فتحة فستان مايا دياب حديث الجمهور في مصر (صور)
03:00 | 2024-02-28
28/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
12:44 | 2024-02-28
28/02/2024 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:23 | 2024-02-28
ميقاتي يطالب بوقف العدوان الاسرائيلي وبري مجددا: "لا نريد الحرب "
22:29 | 2024-02-28
"الإعتدال" تواصل لقاءاتها وفرنجية مستمر بالترشح واقتراح رئيس السنّ لإدارة "التشاور"
00:35 | 2024-02-29
المديرون العامون دعوا الموظفين الى استئناف عملهم اليوم
00:30 | 2024-02-29
عن نفق ضهر البيدر.. هذا ما أعلنه الوزير حمية
23:15 | 2024-02-28
رسالة سورية توضيحية حول الأبراج
23:06 | 2024-02-28
نائب سابق على خط الوساطة بين بكركي وحزب الله "والقطيعة مرفوضة"
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
29/02/2024 07:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
29/02/2024 07:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
29/02/2024 07:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24