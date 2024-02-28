14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
3
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
0
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي يطالب بوقف العدوان الاسرائيلي وبري مجددا: "لا نريد الحرب "
Lebanon 24
28-02-2024
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت جبهة الجنوب توتراً ملحوظاً يوم امس، امتد حتى ما بعد منتصف الليل وبدا لافتا معاودة قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الإعراب عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة. كما لفتت الى أن "احتمال نشوب صراع أوسع أصبح قريباً" مشددة على أنها "تحث على وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي"، وحذرت من أن "توسع الصراع بين لبنان وإسرائيل سيكون صراعا إقليميا له آثار مدمرة".
Advertisement
وكتبت" نداء الوطن": للمرة الثانية خلال 24 ساعة، أعربت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» عن «شدة قلقها» من التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية. وأتى موقف «اليونيفيل» الجديد بعد قيام «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، بإطلاق عشرات الصواريخ من الجنوب نحو شمال إسرائيل. وكانت «حماس» قامت بخطوة مماثلة في 7 تشرين الأول الماضي، أي يوم عملية «طوفان الأقصى» في غلاف غزة.
وتناول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة مجمل الوضع فلفت الى "انعقاد الجلسة على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى وفي كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد لوجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة".وقال : "في هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها".
واكّد الرئيس بري ل » الجمهورية « انّ التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولاً الى جنوب لبنان، ينبغي ان تكون محفّزاً للبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وقال انّه يؤيّد اي مسعى يؤسس الى توافق أو تفاهم على التعجيل بانتخاب رئيس الجمهوريّة، مؤكّداً استعداده، في حال التوافق على ذلك وبما يوفر نصاب الثلثين، اي نصاب الانعقاد والانتخاب للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، حتى انتخاب رئيس.
ومن جهة ثانية، اكّد برّي اننا لا نريد الحرب وحزب الله ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو، لم يخرج عن قواعد الاشتباك، حيث انّه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الاسرائيلية، فيما اسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانيّة واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى انّها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، ما يعكس نواياها العدوانيّة بتوسيع دائرة الحرب مشيراً الى انّ اسرائيل بعدوانيتها هذه، لا تجرّ » حزب الله « وحده الى الحرب، بل تجرّ كل لبنان الى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة لبنانية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية.. وهذه حقيقة تدهور وضعها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تتعرّض لوعكة صحية.. وهذه حقيقة تدهور وضعها (فيديو)
04:49 | 2024-02-28
28/02/2024 04:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
Lebanon 24
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
13:30 | 2024-02-28
28/02/2024 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خدعها مع أعز صديقاتها.. ممثلة سورية شهيرة تكتشف خيانة زوجها لها
Lebanon 24
خدعها مع أعز صديقاتها.. ممثلة سورية شهيرة تكتشف خيانة زوجها لها
00:54 | 2024-02-28
28/02/2024 12:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت مع "بودي غارد".. فتحة فستان مايا دياب حديث الجمهور في مصر (صور)
Lebanon 24
وصلت مع "بودي غارد".. فتحة فستان مايا دياب حديث الجمهور في مصر (صور)
03:00 | 2024-02-28
28/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
12:44 | 2024-02-28
28/02/2024 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-02-28
إعداد قطري - فرنسي لمؤتمر دعم الجيش وانتخاب رئيس وهوكشتاين لن يعود قبل وقف النار
22:29 | 2024-02-28
"الإعتدال" تواصل لقاءاتها وفرنجية مستمر بالترشح واقتراح رئيس السنّ لإدارة "التشاور"
00:35 | 2024-02-29
المديرون العامون دعوا الموظفين الى استئناف عملهم اليوم
00:30 | 2024-02-29
عن نفق ضهر البيدر.. هذا ما أعلنه الوزير حمية
23:15 | 2024-02-28
رسالة سورية توضيحية حول الأبراج
23:06 | 2024-02-28
نائب سابق على خط الوساطة بين بكركي وحزب الله "والقطيعة مرفوضة"
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
29/02/2024 07:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
29/02/2024 07:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
29/02/2024 07:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24