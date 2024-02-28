جهود قوية لتأمين انتخاب رئيس خلال هدنة رمضان

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كتب مراسل" النهار" في فرنسا سمير تويني: ثمة توافق فرنسي - سعودي تواكبه جهود فرنسية مدعومة اميركيا في محاولة للضغط على الأفرقاء اللبنانيين من اجل إنهاء الفراغ الرئاسي تزامنا مع الهدنة المرجوة في غزة قبل بداية شهر رمضان بعد اقل من اسبوعين، وبوادر رغبة دولية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ليتحمل مسؤولياته لانه يشكل عنصرا في اطار معايير وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل. وكانت مصادر قصر الاليزيه قد اشارت الى الموقف الفرنسي "الذي يؤيد سد الفراغ الرئاسي المستمر، وفي هذا السياق تتحاور فرنسا مع شركائها الدوليين بما فيهم قطر".اما بالنسبة الى المساعدات للجيش اللبناني فأشارت المصادر نفسها الى "استمرار تقديم مساعدات للجيش اللبناني.من جهة اخرى، افادت مصادر غربية بان البحث جار بين الاطراف الفرنسية والاميركية والسعودية للاستفادة من هدنة الستة اسابيع التي يحكى عنها في غزة قبل حلول شهر رمضان من اجل الضغط على الأفرقاء في الداخل من اجل سد الفراغ الرئاسي تزامنا مع هذه الهدنة، ومن خلال تشجيع الاطراف الداخلية على تقاطع يؤمن انتخاب الرئيس ضمن سلة تشمل تشكيل حكومة فاعلة وتنفيذ الاصلاحات البنيوية والمالية والاقتصادية.وتشير المصادر عينها الى احتمال قيام قائد الجيش العماد جوزف عون بزيارة الى فرنسا خلال الايام المقبلة للبحث مع الاطراف المعنية بمطالب الجيش اللبناني في اطار المؤتمر الذي تحضّر له باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية.