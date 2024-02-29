عن نفق ضهر البيدر.. هذا ما أعلنه الوزير حمية

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة عبر منصة "اكس": "بناءً على طلب من وزارة الاشغال العامة والنقل، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار، فإن نفق ضهر البيدر يخطو اليوم خطوته العملية الأولى، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ اليوم ٢٨-٢-٢٠٢٤ بتكليف مجلس الانماء والاعمار على إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة وإعداد دفتر شروط لتلزيم المشروع بطريقة الـBOT".

بناءً على طلب من وزارة الاشغال العامة والنقل، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار ، فإن نفق ضهر البيدر يخطو اليوم خطوته العملية الأولى ، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٤ بتكليف مجلس الانماء والاعمار على إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة وإعداد… pic.twitter.com/MDgKVaEW9h — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 29, 2024 Advertisement