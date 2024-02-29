عن نفق ضهر البيدر.. هذا ما أعلنه الوزير حمية

بناءً على طلب من وزارة الاشغال العامة والنقل، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار ، فإن نفق ضهر البيدر يخطو اليوم خطوته العملية الأولى ، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٤ بتكليف مجلس الانماء والاعمار على إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة وإعداد… pic.twitter.com/MDgKVaEW9h
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 29, 2024
بناءً على طلب من وزارة الاشغال العامة والنقل، وبالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار ، فإن نفق ضهر البيدر يخطو اليوم خطوته العملية الأولى ، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٨-٢-٢٠٢٤ بتكليف مجلس الانماء والاعمار على إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة وإعداد… pic.twitter.com/MDgKVaEW9h