Advertisement

لبنان

التوتر يعود الى اجواء الجنوب.. وصواريخ من لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي

Lebanon 24
29-02-2024 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1169726-638447908850902977.jpeg
Doc-P-1169726-638447908850902977.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد التوتر الشديد الذي خيّم على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، عاد الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين ليخيم هذا الصباح على سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وذلك بعد ان وسعت قوات الجيش الاسرائيلي دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا خراج بلدة الهبارية وتعرضها لقصف مدفعي وصاروخي مركزين رد عليها رجال المقاومة بقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقع الاحتلال في الرمثا والسماقة داخل مزارع شبعا المحتلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وكان الطيران الحربي المعادي قد حلق صباحا في سماء الجنوب، في حين استمر تحليق الطيران الاستطلاعي  ليلا وحتى الصباح  فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وسط استمرار اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في الجنوب. 
كما أطلق نيران أسلحته الرشاشة فجرا، في اتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط من مواقعه المتاخمة للبلدة.
وكان الطيران المعادي أغار ليلا على ثلاث دفعات على المناطق الواقعة بين بلدة كفرا وصديقين حيث استهدف عددا من المنازل، ما ادى الى ارتقاء شهيدين من بلدة كفرا هما:  حسين علي حمدان وزوجته منار احمد عبادي، صاحبا المنزل المستهدف كما جرح اكثر من 14 مدنيا نقلوا إلى مستشفيات مدينة صور.
كما ادى القصف المعادي الى الحاق اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه. 
يذكر ان هذه هي الغارة الثالثة التي تتعرض لها بلدة صديقين خلال يومين، وتستهدف فيها منازل في عمق البلدة.
وأغار الطيران الحربي المعادي بعد منتصف الليل على اطراف بلدة الزلوطية، واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-02-29
03:00 | 2024-02-29
02:59 | 2024-02-29
02:45 | 2024-02-29
02:42 | 2024-02-29
02:27 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24