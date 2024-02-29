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لبنان

في هذه المناطق.. ضبط منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

Lebanon 24
29-02-2024 | 01:13
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة جداً من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور والتنباك العجمي والسيجار، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape، في عملية دهم في مناطق برجا ووادي الزينة وجدرا وكترمايا ومزبود ودلهون وكفرحيم وبيصور.
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وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
 
 
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