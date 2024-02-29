في هذا الموعد... احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان!

وسط المواجهات اليومية المستمرة منذ تشرين الاول الماضي بين إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان، تتصاعد المخاوف داخل الإدارة الأميركية من توغل بري إسرائيلي محتمل خلال الأسابيع أو الأشهر المقبل داخل الأراضي اللبنانية.

Advertisement



فقد كشف مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية ومسؤولون مطلعون على المعلومات الاستخبارية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولي المخابرات يشعرون بالقلق من مخططات إسرائيلية لتوغل بري في لبنان يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع حزب الله إلى التراجع عن الحدود الشمالية لإسرائيل.



وقال مسؤول أميركي مطلع إن التوغل الإسرائيلي المحتمل ربما يكون أوائل الصيف المقبل.



احتمال واضح

كما أشار إلى أن "الإدارة تعمل افتراضها حدوث عملية عسكرية إسرائيلية في الأشهر المقبلة". وأردف قائلا: "ليس بالضرورة أن يحصل أن التوغل خلال الأسابيع القليلة المقبلة ولكن ربما في وقت لاحق من هذا الربيع".



إلى ذلك، أضاف أن العملية العسكرية الإسرائيلية باتت احتمالا واضحاً.



وفي حين لم يتم اتخاذ قرار إسرائيلي نهائي بعد، فإن القلق البالغ من حصول مثل هذا التحرك شق طريقه إلى الإحاطات الاستخباراتية لكبار المسؤولين في الإدارة، وفق ما أوضح شخص مطلع لشبكة "سي أن أن"، اليوم الخميس.



أتت تلك المعلومات بعدما دعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي إلى التركيز على الدبلوماسية لإيجاد حل للتصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلة، بعد تحذير إسرائيل من أنها ستواصل ملاحقة حزب الله. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر "لا نريد أن نرى أيا من الجانبين يصعّد النزاع في الشمال"، مضيفا أن "الحكومة الإسرائيلية أكدت لواشنطن بشكل خاص أنها تريد تحقيق مسار دبلوماسي"، حسب قولها.



وكان حزب الله أكد مراراً أن المجموعات والفصائل الوالية لإيران في المنطقة ستواصل دعم حماس، في تطبيق لما يعرف بتوحيد الساحات أو الجبهات.



في حين توعد المسؤولون الإسرائيليون لاسيما وزير الدفاع يوآف غالانت بمواصلة ضرب وملاحقة حزب الله، حتى لو تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الاول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، دفع التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود الى إخلاء منازلهم، وتسبب بمقتل 286 شخصاً على الأقل، بينهم 197 مقاتلاً من حزب الله و44 مدنياً و24 مقاتلا فلسطينيا على الأقل، 10 منهم من حماس. (العربية)