نظرة ايجابية تجاه القوات؟

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بالرغم من الموقف الاعلامي الحاد الذي يصدر عن قيادات حزب "القوات اللبنانية" الا ان "قوى الثامن من اذار" تتعامل بحذر مع "القوات" وموقفها السياسي مما يحصل في الجنوب من معارك.وبحسب مصادر في "قوى الثامن من اذار"، فإن "التسوية السياسية ممكنة مع القوات وان التصعيد القواتي لا يهدف الى قلب الطاولة او استغلال لحظة الحرب بل يعمل على تزخيم خطابه السياسي وفق المبادئ التي رفعها في السنوات الماضية".وترى المصادر "ان بعض الاطراف المتحالفة مع "حزب الله" بدأت تنظر لفرضية التحالف او التقاطع مع "القوات" على اسم رئيس الجمهورية، بدل السعي لارضاء رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل".