Advertisement

لبنان

نظرة ايجابية تجاه القوات؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-02-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1169737-638447922559004258.jpg
Doc-P-1169737-638447922559004258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من الموقف الاعلامي الحاد الذي يصدر عن قيادات حزب "القوات اللبنانية" الا ان "قوى الثامن من اذار" تتعامل بحذر مع "القوات" وموقفها السياسي مما يحصل في الجنوب من معارك.
وبحسب مصادر في "قوى الثامن من اذار"، فإن "التسوية السياسية ممكنة مع القوات وان التصعيد القواتي لا يهدف الى قلب الطاولة او استغلال لحظة الحرب بل يعمل على تزخيم خطابه السياسي وفق المبادئ التي رفعها في السنوات الماضية".
Advertisement
وترى المصادر "ان بعض الاطراف المتحالفة مع "حزب الله" بدأت تنظر لفرضية التحالف او التقاطع مع "القوات" على اسم رئيس الجمهورية، بدل السعي لارضاء رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-02-29
03:00 | 2024-02-29
02:59 | 2024-02-29
02:45 | 2024-02-29
02:42 | 2024-02-29
02:27 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24