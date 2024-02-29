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لبنان

تصفير العدّادات يشعل خلافات الجيران: حلم الـ24/24 بنسخة جديدة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-02-2024 | 01:45
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كشف مصدر أمني أن مراجعات وتبليغات تصل إليه عن خلافات بين سكان البناية الواحدة على المساحات المشتركة على الأسطح وذلك على خلفية حجز أماكن لهم لتركيب لوحات الطاقة الشمسية الخاصة بهم كونهم علموا، من مصادر أحد الأحزاب في وزارة الطاقة، أن كهرباء لبنان ستبدأ في الأشهر المقبلة بمشروع إسترداد الطاقة الشمسية، ما يسمح بتصفير العدّاد عندما تحصل المقاصة بين شركة كهرباء لبنان والمشترك، من هنا بدأت تحصل الخلافات بين الجيران على حجز المساحات لوضع اجهزة الطاقة الشمسية .
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مصدر في كهرباء لبنان لفت الى أن كل هذا الضجيج بين سكان المبنى الواحد من دون جدوى كون هذا المشروع بالرغم من الرغبة والنية للمباشرة فيه، إلا أنه لن يتحقق، وسيتحوّل مثل حلم كهرباء ٢٤/٢٤ الذي اطلقه احد الذين تولوا مسؤولية وزارة الطاقة لسنوات مباشرة او بالواسطة، طالما الذهنية الكهربائية في لبنان ستبقى على حالها .


المصدر: لبنان 24

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