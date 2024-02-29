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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
29-02-2024 | 01:48
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استهدف ‌‏‌‌‏عناصر حزب الله عند الساعة 08:00‏ من صباح اليوم الخميس انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة.، بحسب بيان صادر عن الاعلام الحربي في حزب الله.
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