صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

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استهدف ‌‏‌‌‏عناصر حزب الله عند الساعة 08:00‏ من صباح اليوم الخميس انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة.، بحسب بيان صادر عن الاعلام الحربي في حزب الله.