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لبنان

سفراء" الخماسية" يستأنفون نشاطهم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-02-2024 | 02:13
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يعاود سفراء "اللجنة الخماسية" التي تضمّ كلاً من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر تحركهم الداخلي حيث سيزورون غدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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المصدر: لبنان 24
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لبنان

خاص

سفراء

الخماسية

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