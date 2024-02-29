سفراء" الخماسية" يستأنفون نشاطهم

يعاود سفراء "اللجنة الخماسية" التي تضمّ كلاً من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر تحركهم الداخلي حيث سيزورون غدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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