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لبنان
سفراء" الخماسية" يستأنفون نشاطهم
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-02-2024
|
02:13
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يعاود سفراء "اللجنة الخماسية" التي تضمّ كلاً من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر تحركهم الداخلي حيث سيزورون غدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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المصدر: لبنان 24
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