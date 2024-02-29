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لبنان

بوحبيب يلتقي نظيره النمساوي

Lebanon 24
29-02-2024 | 02:24
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، في هذه الاثناء نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج.
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