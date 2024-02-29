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لبنان

الحاج حسن عرض مع كلودين عون التعاون بين الوزارة والهيئة

Lebanon 24
29-02-2024 | 02:27
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون، في حضور المديرة التنفيذية للهيئة ميشلين مسعد ورلى العشي عن الوزارة، وتم البحث في التنمية المستدامة في وزارة الزراعة والشراكة المبنية على المساواة، والمراجعة الوطنية الشاملة لاعلان برنامج عمل تحضيري لاعداد تقرير لبناني حول المؤشرات العالمية الدالة على اوضاع المرأة وتحسين التصنيف العالمي للجمهورية اللبنانية حول هذا الموضوع.
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وخلال اللقاء، اكد الحاج حسن "التعاون بين الوزارة والهيئة والعمل على تحقيق المساواة في هذا من خلال كل اقسام القطاع"، وأشار الى ان "كل المشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الهيئات المانحة والمنظمات الدولية يراعى فيها بشكل كبير موضوع المساواة بين الرجل و المرأة".
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