الطقس سيتحوّل: منخفضات جوية ستضرب لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الأول من آذار

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أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان تأثير المرتفع السيبيري يستمر على بحر قزوين وشرق تركيا والعراق خلال اليومين القادمَين، على ان يبدأ بالانحراف شرقاً نحو سيبيريا، وتحلّ مكانه ضغوط منخفضة بخاصة فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فتتجّه سلسلة منخفضات جوية من وسط اوروبا نحو اليونان وتركيا ومن ثم لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الاردن، خلال الاسبوعين القادمين.وأضاف: بالمقابل، سيشهد المرتفع القطبي نشاطاً فوق شرق اوروبا وغرب روسيا، خلال نهاية الاسبوع الاول من آذار وسوف تطال الموجات القطبية تركيا واليونان والبحر الاسود، الامر الذي سينعكس على لبنان بأجواء باردة تتزامن مع وصول المنخفضات الجوية فنشهد سيناريو الامطار الغزيرة والعواصف الرعدية وتساقط الثلوج على الجبال بغزارة، الامر الذي سيعزز موسم التزلج مجّدداً، هذه نظرة عامة للأسبوعين المقبلين بحسب حركة الضغوط الجوية فوق غرب آسيا ووسط اوروبا.طقس لبنان خلال يومي الخميس والجمعة، مشمس الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حتى يوم السبت لتلامس 23 درجة ساحلاً و 19 بقاعاً، على ان تتأرثر المنطقة بمنخفض اعتيادي بين الاحد والإثنين، نعطي تفاصيله لاحقاً.درجات الحرارة على الساحل: 20 نهاراً و 15 ليلاًفي البقاع: 18 نهاراً و 06 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 05 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و -01 ليلاًالرياح: شرقية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة، تصل في الجنوب الى 75 كم في الساعة.