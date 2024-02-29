19
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صراخ داخل اجتماع حزبي.. القرار النهائي للرئيس
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-02-2024
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت المعلومات أن صراخاً سمع في احد الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي في "التيار الوطني الحرّ"، بعد جدال وقع بين اعضائه حول من يريد العمل على فصل المتمردين داخل "التيار"، ومن يدعو الى ابقائهم بحجة المحافظة على التنوع، ما دفع برئيسه جبران باسيل الى التدخل شخصياً لفض الاشكال، والتأكيد ان هذه القرارات تتخذ من قبل الرئيس.
Advertisement
وتشير المعلومات الى ان اكثر من اسم مطروح اليوم للفصل من داخل "التيار" ومن عضوية "تكتل لبنان القوي"، الا ان احدا لا يعرف حتى الساعة متى يتخذ باسيل هذا القرار.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
Lebanon 24
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
13:30 | 2024-02-28
28/02/2024 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة
Lebanon 24
إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة
12:39 | 2024-02-28
28/02/2024 12:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
12:44 | 2024-02-28
28/02/2024 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعلم برحيل ابنها.. هذا ما حصل مع والدة فادي ابراهيم قبل وفاتها
Lebanon 24
لم تعلم برحيل ابنها.. هذا ما حصل مع والدة فادي ابراهيم قبل وفاتها
14:20 | 2024-02-28
28/02/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
12:27 | 2024-02-28
28/02/2024 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-02-29
التصعيد العسكري مستمرّ….فماذا عن المفاوضات؟!
05:21 | 2024-02-29
"سيناريو العتمة".. هذا ما سيفعله "حزب الله" بكهرباء الشمال الإسرائيلي
05:03 | 2024-02-29
رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال يثني على قرار الحكومة لجهة انصاف الموظفين
05:02 | 2024-02-29
إبن الثلاث سنوات سقط في بركة مياه.. وهذه حالته الصحية
04:59 | 2024-02-29
حمية بحث والسفير التونسي في إعادة تسيير الخطوط الجوية بين تونس وبيروت
04:57 | 2024-02-29
إجتماعٌ لبحث ملفّ الكلاب الشاردة وتشكيل لجنة وطنية
فيديو
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
29/02/2024 12:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
29/02/2024 12:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
29/02/2024 12:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24