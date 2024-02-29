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لبنان

صراخ داخل اجتماع حزبي.. القرار النهائي للرئيس

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-02-2024 | 02:45
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أفادت المعلومات أن صراخاً سمع في احد الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي في "التيار الوطني الحرّ"، بعد جدال وقع بين اعضائه حول من يريد العمل على فصل المتمردين داخل "التيار"، ومن يدعو الى ابقائهم بحجة المحافظة على التنوع، ما دفع برئيسه جبران باسيل الى التدخل شخصياً لفض الاشكال، والتأكيد  ان هذه القرارات تتخذ من قبل الرئيس.
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وتشير المعلومات الى ان اكثر من اسم مطروح اليوم للفصل من داخل "التيار" ومن عضوية "تكتل لبنان القوي"، الا ان احدا لا يعرف حتى الساعة متى يتخذ باسيل هذا القرار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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