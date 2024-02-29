Advertisement

لبنان

هل تراجعت حاجة "حزب الله" الى الحلفاء؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
29-02-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1169778-638447983390867062.jpg
Doc-P-1169778-638447983390867062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من يراقب حركة "حزب الله" السياسية منذ ما قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة، وتحديداً كيفية تعامله مع حلفائه الاساسيين، يجد أنه يُظهر نوع من اللامبالاة تجاههم، او اقله لا يحاول تدوير الزوايا في فترات الخلاف التي تطرأ على علاقته بهم، وهذا ظهر ايضاً بعد التوتر الذي طرأ على العلاقة بين الحزب و"التيار الوطني الحرّ" ربطاً بحديث الرئيس السابق ميشال عون عبر قناة الـ OTV.
Advertisement

سابقاً كان "حزب الله" يراعي الحلفاء بشكل كبير ويلعب دور "ام الصبي" ويسعى الى حلّ اي خلاف والتعالي على الأخطاء السياسية التي يرتكبها هذا الحليف او ذاك، كما كان يبادر الى مصالحة "الحردانين" بالرغم ان معظم حلفاء الحزب بحاجة الى تحالفهم مع حارة حريك اكثر من حاجة الحارة للتحالف معهم، لكن هذا الأداء السياسي تبدل في الاشهر الاخيرة الماضية حيث اظهر الحزب أهتماماً اقل بحلفائه.

السؤال الابرز اليوم هو هل بات "حزب الله" أقل حاجة للتحالفات الداخلية؟ من الواضح أن قوة "حزب الله" الاقليمية وامتداده المباشر في اكثر من دولة، او عبر تأثيره الكبير على قوى واحزاب وفصائل مسلحة في العراق وسوريا واليمن، جعلته اكثر قدرة على التفاوض مع القوى الكبرى كما انه بات اكثر تماسكاً ويستطيع تحمل الضغوط التي يتعرض لها على الساحة الداخلية اللبنانية، وعليه بات الحزب يشعر ان عملية عزله لم تعد متاحة.

في السابق كان عزل الحزب ممكناً من خلال السعي الى فكّ تحالفاته بالقوى والاحزاب ذات الخلفيات الطائفية المتنوعة، وعليه اعطى الحزب أهمية قصوى للتحالف مع "التيار" الذي أمّن له الغطاء المسيحي في لحظة خلافه مع المكونات الاخرى، السنية والدرزية، لكن الواقع اليوم بات مختلفاً بشكل واضح، واصبحت بالتالي اهمية التحالف مع العونيين اقل من السنوات السابقة.

لم تعد علاقة "حزب الله" مع المكون السنّي سيئة بالقدر الذي كانت عليه في السابق، فالتقارب اللامباشر الحاصل مع القيادات السنّية والتفاوض والتسويات المتلاحقة بين المملكة العربية السعودية وايران، اضافة التي التنسيق الحكومي بين حارة حريك ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كل ذلك خفف الاحتقان السنّي- الشعي، ولعل الحرب الحاصلة في غزة ودعم "حزب الله" لحماس عسكرياً قرّب المسافة بين الطائفتين وهذا ما اراح الحزب بشكل كبير.

كما ان علاقة الحزب بالمكون الدرزي إختلفت بشكل جذري، وباتت هناك ابواب تنسيق واسعة ومستمرة مع النائب السابق وليد جنبلاط. لم يعد "حزب الله" كما في السابق في وضع الحاجة "الوجودية" للتحالف مع "التيار"، بل اصبح قادراً على المناورة الكبرى بهدف الوصول الى افضل صيغة للتعايش مع الحليف السابق، وقد تكون المعادلة الافضل في العلاقة الثنائية هي التعامل على "القطعة" وهذا ما لا يزعج الحزب ابداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2024-02-29
05:00 | 2024-02-29
07:55 | 2024-02-29
07:52 | 2024-02-29
07:46 | 2024-02-29
07:36 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24