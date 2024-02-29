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لبنان

وحدها في السيارة.. وزيرة لبنانية تتجول من دون مرافقة؟! (صور)

Lebanon 24
29-02-2024 | 03:24
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مرة جديدة تلفت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي أنظار المتابعين، بتواضعها ورقيها لدى دخولها للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء.
فبعد ان التقط لها صوراً ممسكة بيد زوجها، ها هو المصور نبيل اسماعيل، مصور المناسبات والاجتماعات، يلتقط صوراً للوزيرة رياشي وهي تقود سيارتها بمفردها لدى وصولها أمس الى السرايا الحكومية، وكتب معلقاً على الصور: "وزيرة  متواضعة لطيفة اضافة الى اناقتها، غالبا ما تحضر الى السرايا الحكومي  بهدوء ومن دون ضجيج او عجقة سيارات أو "عراضات  المرافقين". 
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وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية  السيدة نجلا رياشي تقود سيارتها بنفسها الى باحة السرايا وتحاول ايجاد مكان لركنها. ثم تغادرها باتجاه المدخل برصانة راسمة على محياها ابتسامة ودودة. وتتجه  بظرافة الى قاعة المجلس توزع ابتسامتها على من يلتقيها من دون  تصنع.
 مشهد قد يكون طبيعي في بلاد الغرب ، انما هنا لا نراه كثيرا، قد يكون تواضعها وخجلها من" العراضات " الدافع الأساسي لتنقلها وحيدة من دون " بابازات" وبوجه بشوش .هذا لا يعني ان اكثرية الوزراء اصحاب وجاهة و"عراضات "، بل في تنوع في" عراضة " الوصول والتنقل"  بعضهم يأتي مع مرافق واحد وسائق،  ومنهم مع العديد من المرافقين، ومنهم من يأتي بسيارة واحدة  ولا ترافقه أخرى، وايضاً  بعض المعالي من يطل برفقة عدة سيارات وأكثر من نص دزينة مرافقين." (رصد لبنان 24)
 
 
 
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