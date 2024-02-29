فرنجيه عرض للواقع العام لهيئة أوجيرو مع كريدية

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إلتقى رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، النائب طوني فرنجيه وعضوا اللجنة النائبان نقولا صحناوي وسعيد الأسمر، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بحضور عدد من المديرين في أوجيرو ومستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس.وخلال اللقاء، تمّ عرض للواقع العام لهيئة أوجيرو ولظروف العمل، بالإضافة إلى التّقنيات المتوفرة أو التي يمكن استحداثها من أجل الوصول إلى نسبة متقدّمة من الأمان في ما يتعلق بحماية الداتا والبيانات الشخصية في لبنان. كذلك تم تفقّد قسم خدمة الزبائن الجديد في أوجيرو ومختلف فروعه، والتي تهدف جميعها إلى تسهيل شؤون المواطنين وتلبية إحتياجاتهم.واطّلع فرنجيه على بعض المشاريع التي تعمل أوجيرو على إدخالها حيّز التنفيذ، وعلى أحدث التجهيزات التقنية التي تعمل الهيئة على تطويرها واعتمادها، فكانت جولة في منشآت الحوسبة الكبيرة " High Performance Computer for Lebanon "، التي تتضمن واحداً من أكبر أجهزة الكومبيوتر حول العالم، وهذا ما يؤكّد قدرات لبنان التكنولوجيّة وتفوّقه في هذا المجال، علماً أن عددا كبيرا من اللبنانيين لا يدركون بوجوده، بحسب بيان مكتبه الإعلامي.ومن الجدير ذكره أنّ منشآت الحوسبة الكبيرة ستساهم في توفير الفرص للجامعات والمعاهد في لبنان، إذ أنّ عدداً من الجامعات الخاصة كالجامعة الأميركية في بيروت، تتصل بها بشكل مباشر.