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لبنان

شاهد... "تيك توكر" لبناني فاجأته قنبلة خلال بث مباشر

Lebanon 24
29-02-2024 | 03:36
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في لبنان بفيديو وثق لحظة ضرب غارة إسرائيلية أحد المنازل في بلدة صديقين بقضاء صور جنوب البلاد، وذلك في بث مباشر على تيك توك.
في التفاصيل، وبينما كان شاب في البث قبل يومين، وقعت الغارة الإسرائيلية، فيما تم توثيقها بشكل غير متوقع.
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ولاحقاً، أفاد صديقه أنه بخير ولم يصب بأذى.
 
قصف متبادل بشكل شبه يومي
 
يذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الاول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يجري قصف متبادل بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وقد دفع هذا التصعيد عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى إخلاء منازلهم.
كما تسبب باستشهاد 286 شخصاً على الأقل في جنوب لبنان، بينهم 197 عنصراً من حزب الله و44 مدنياً.
أما في إسرائيل، فقد أحصى الجيش مقتل 10 جنود و6 مدنيين.
 
وتتكثف الجهود الدولية لمنع اندلاع صراع أشمل، وترتيب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، بعدما بات مرتبطاً عضوياً بالحرب الدائرة في غزة. (العربية)

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