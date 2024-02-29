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لبنان

حريق للنفايات في طرابلس.. اليكم ما يجري

Lebanon 24
29-02-2024 | 02:23
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عمد عدد من المواطنين على احراق النفايات عند طلعة العمري في طرابلس وبعض احياء المدينة، و بسبب تكدسها في المستوعبات وعلى الطرقات نتيجة الاضراب الذي ينفذه العمال واقفال المكب ابوابه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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