حريق للنفايات في طرابلس.. اليكم ما يجري

عمد عدد من المواطنين على احراق النفايات عند طلعة العمري في طرابلس وبعض احياء المدينة، و بسبب تكدسها في المستوعبات وعلى الطرقات نتيجة الاضراب الذي ينفذه العمال واقفال المكب ابوابه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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