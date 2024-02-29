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لبنان

سقوط مسيّرة في وادي اللبونة... وغارات اسرائيلية تطال هذه المناطق

Lebanon 24
29-02-2024 | 03:47
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سقطت مسيرة اسرائيلية صغيرة عند أطراف بلدة اللبونة، اليوم الخميس، نتيجة عطل فني، وتشير المعلومات الى أن الجيش وقوات اليونيفيل يحاولون الاقتراب لسحبها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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وشنت طائرات العدو الاسرائيلي اكثر من غارة على منطقة اللبونة وجبل بلاط، والمنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف، وعلى اطراف بيت ليف لجهة مفترق غزار - رامية، كما شن سلسلة غارات متتالية على الاودية المجاورة لبلدتي القوزح وبيت ليف.
 
 
الى ذلك، تعرضت أطراف بلدة الجبين لقصف مدفعي مباشر، واستهدف العدو بقذيفة مدفعية منزلاً على أطراف البلدة، ولا إصابات.
 
وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق منطقة صور ومناطق عدة من الجنوب.
 
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