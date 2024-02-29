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لبنان

"تحتوي على جراثيم"... أمن الدولة تُقفل مسالخ مخالفة في الأوزاعي

Lebanon 24
29-02-2024 | 04:27
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اعلنت المديرية لامن الدولة في بيان ان" دوريات منها نفذت كشفا على عددٍ من مسالخ الدجاج في محلة الاوزاعي  برفقة طبيب من وزارة الزراعة، وبعد الكشف على محتوياتها من دجاج مذبوح وغيره، تبيّن أنّها تحتوي على كمّيّة كبيرة من الجراثيم ولا تستوفي الشروط الصحّيّة، وتبيّن أيضاً أنّ بعض تلك المسالخ غير مرخّصة، فتمّ تلف تلك المحتويات، وخُتِمت المسالخ المخالفة بالشمع الأحمر بناءّ على إشارة القضاء المختص"ّ.
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