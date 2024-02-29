تطورات جديدة.. ماذا فعل العدو الإسرائيلي في سماء الجنوب منذ قليل؟

يشهد جنوب لبنان منذ ليل أمس الاربعاء توتراً متزايداً، حيث تعرضت عدة قرى وبلدات لقصف إسرائيلي ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما أطلق جيش العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس منطادا للتجسس في أجواء جنوب لبنان. وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فإن جيش العدو الإسرائيلي، رفع منطاد التجسس في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

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كما خرقت الطائرات الاسرائيلية، جدار الصوت فوق منطقة صور، ومناطق عدة من الجنوب اللبناني، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

وفي وقت سابق من اليوم، شنت طائرات العدو الاسرائيلي صباح اليوم، اكثر من غارة على منطقة اللبونة وجبل بلاط، والمنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف، وعلى اطراف بيت ليف لجهة مفترق غزار - رامية، كما شن سلسلة غارات متتالية على الاودية المجاورة لبلدتي القوزح وبيت ليف.



كذلك تعرضت أطراف بلدة الجبين لقصف مدفعي مباشر، واستهدف العدو بقذيفة مدفعية منزلاً على أطراف البلدة، ولا إصابات.

وليل أمس الأربعاء، أعلن الدفاع المدني عن استشهاد مدنيين اثنين رجل وزوجته، في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة صديقين، وتم نقل عدة إصابات إلى مستشفيات المنطقة.