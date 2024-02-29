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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند الحدود السورية اللبنانية

Lebanon 24
29-02-2024 | 04:44
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية اليوم الخميس، سيارة عند الحدود السورية اللبنانية، من الجهة السورية محل النهرية في ريف القصير السورية والتي يقطنها لبنانيّون، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

إلى ذلك، سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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