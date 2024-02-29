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لبنان

ملتقى التأثير المدني: التلاقي الاستراتيجي والقيادة الفاعلة مدخلان للإنقاذ!

Lebanon 24
29-02-2024 | 04:48
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كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" قائلا: "ان غياب القيادة الفاعلة يجتاح لبنان بموازاة تجويف الدولة وانتهاك دستورها، واستباحة سيادتها، وتعطيل الإصلاحات البنيوية والقطاعية، والانقضاض على السياسات العامة، وتدمير الحوكمة الرّشيدة على حد سواء".
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أضاف: "إن القِيادة الفاعلة تقوم بتلاقي القوى المجتمعية الحية و القوى السيادية الإصلاحية التغييرية بعيدا عن الدلع، والتشفِي، وتصفية الحسابات، وقصور قِراءة التحولات الراديكالية الآتِية إلينا".
وانتهى الملتقى إلى القول: "حين التلاقي الاستراتيجي، وحينها فقط، يتم اقتحام اللحظة التاريخية من بوابة استرداد الدولة باستكمال مسار تفعيل مؤسساتها الدستورية. الجمهورية تواجه خطر هوية فهل من يترجل عن صهوة الانتظار أو الرّهان؟ حمى الله لبنان".



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