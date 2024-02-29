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لبنان

إجتماعٌ لبحث ملفّ الكلاب الشاردة وتشكيل لجنة وطنية

Lebanon 24
29-02-2024 | 04:57
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عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اجتماعا خصص للبحث في ملف الكلاب الشاردة في كل المحافظات اللبنانية بعد الحادث الأليم الذي ادى الى وفاة طفل في مخيم الرشيدية في صور.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الصحة والبيئة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة الحيوانية، نقيب الاطباء البيطريين في لبنان، الجمعيات المعنية بمجال العناية بالحيوانات وحقوقها مختصين في موضوع الكلاب الشاردة، ورؤساء بلديات زحلة وسعدنايل، بالاضافة الى ناشطين في مجال حقوق الحيوان ومختصين من وزارة الزراعة.
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وقد تم عرض للمشاكل التي يعانيها القطاع لا سيما العقبات التي تقف دون تطبيق الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الشاردة التي تم اقرارها عام 2016. واستمع وزير الزراعة الى آراء جميع المشاركين. فقد عرض رؤساء بلديات زحلة وسعدنايل تجاربهم في ايجاد الحلول للمشكلة والتي ادت الى استحداث ايواء للكلاب الشاردة وتطعيمهم واجراء عمليات جراحية توقف عمليات التكاثر. كما تم عرض لعدة اقتراحات تقدم بها  المجتمعون.

وفي نهاية الاجتماع، قرر وزير الزراعة استحداث لجنة وطنية لاعداد مسودة اقتراحات من اجل البت بها خلال اجتماع لاحق اوسع يضم الوزراء المعنيين بالملف والمحافظين، من أجل إقرار خطة شاملة للحل على كامل الاراضي اللبنانية.
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