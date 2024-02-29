حمية بحث والسفير التونسي في إعادة تسيير الخطوط الجوية بين تونس وبيروت

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، سفير الجمهورية التونسية لدى لبنان بوراوي الإمام، يرافقه المديران المالي والتجاري للخطوط الجوية التونسية، حيث تم التداول في أخر المستجدات على صعيدي لبنان والمنطقة، كما جرى البحث في السبل الآيلة لتفعيل نمو العلاقات بين لبنان وتونس، ولاسيما في الملفات والقطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة.

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حمية رحب بالسفير الإمام ، معتبراً أن "توطيد العلاقات بين البلدين من خلال القطاعات التي تعنى بها الوزارة ، يعد قيمة مضافة لصالح الشعبين والدولتين على حد سواء " مشيراً في هذا السياق بأن " لبنان على أتم الإستعداد للتعاون باتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في إعادة تسيير الخطوط الجوية على خط تونس – بيروت " ،مؤكداً بأن " جميع ما يلزم من تسهيلات ستقدم لتعزيز النقل الجوي بين البلدين ، نظراً لما لهذا الموضوع من أهمية في إطار الإفادة من موقعهما الجغرافي ، والذي يجعل منهما وجهة ومحطة على حد سواء ".



بدوره اعرب السفير الإمام عن "تقديره للتجاوب الذي لمسه من الوزير حمية ، فيما يتعلق بطرح إعادة تسيير الخطوط الجوية التونسية إلى لبنان"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "العمل على عودة خط الطيران التونسي إلى لبنان، هو أمر طبيعي في ظل الرغبة المشتركة للإفادة من المزايا التي تنعكس لمصلحة البلدين والشعبين على حد سواء".



