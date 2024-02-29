إبن الثلاث سنوات سقط في بركة مياه.. وهذه حالته الصحية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفل يبلغ من العمر 3 أعوام داخل بركة مياه في بلدة ايزال في الضنية.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.