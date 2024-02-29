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لبنان

إبن الثلاث سنوات سقط في بركة مياه.. وهذه حالته الصحية

Lebanon 24
29-02-2024 | 05:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفل يبلغ من العمر 3 أعوام داخل بركة مياه في بلدة ايزال في الضنية. 
 
وتم نقل الطفل إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة. 
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إيزال

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