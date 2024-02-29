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لبنان
كتلة الإعتدال تستكمل طرح مبادرتها الرئاسية
Lebanon 24
29-02-2024
|
05:58
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إلتقى أعضاء تكتل "التوافق الوطني" النواب فيصل كرامي، طه ناجي، حسن مراد، محمد يحي وعدنان طرابلسي، وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني" الذي يضم النواب احمد الخير، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت للبحث في المبادرة الرئاسية التي يطرحها تكتل الاعتدال الوطني.
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بعد اللقاء، قال الدكتور طرابلسي: "اولا نرحّب بالأخوة والاصدقاء اعضاء كتلة الاعتدال الوطني، ونشكر لهم هذه الزيارة التي وضعونا خلالها في أجواء المبادرة التي اطلقوها.
استمعنا من الاخوة الى تفاصيل هذه المبادرة التي تهدف اولاً الى الحوار او التداول بين الكتل النيابية والزملاء النواب فيما يتعلق بايجاد حل لأزمة الشغور الرئاسي عبر الحوار، هذا الحوار الذي نؤمن به كتكتل باعتباره الوسيلة الوحيدة للتوافق وللخروج من الازمات".
وتابع: "نحن ننظر بايجابية الى هذه المبادرة، وطبعا لدينا بعض التساؤلات التي طرحناها خلال الاجتماع، ونحن كتكتل التوافق الوطني سنتداول فيما بيننا وسنتابع التواصل مع الاخوة في كتلة الاعتدال الوطني وباذن الله سنسعى جميعاً للاتفاق والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى العمل السياسي والى العمل الدستوري".
وختم طرابلسي: "من الضروري التذكير دائما ان لبنان هو بلد الحوار، وكل لبناني مسؤول هو مدعو الى السعي الى الحوار، وما قامت به كتلة الاعتدال هو سعي مشكور، ويبقى ان نؤمن لهذا الحوار الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه لأن لبنان لا يحتمل المزيد من الاخفاقات على المستوى السياسي والوطني".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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