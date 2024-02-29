Advertisement

لبنان

كتلة الإعتدال تستكمل طرح مبادرتها الرئاسية

Lebanon 24
29-02-2024 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1169839-638448085438865426.jpg
Doc-P-1169839-638448085438865426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إلتقى أعضاء تكتل "التوافق الوطني" النواب فيصل كرامي، طه ناجي، حسن مراد، محمد يحي وعدنان طرابلسي، وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني" الذي يضم النواب احمد الخير، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت للبحث في المبادرة الرئاسية التي يطرحها تكتل الاعتدال الوطني.
Advertisement

بعد اللقاء، قال الدكتور طرابلسي: "اولا نرحّب بالأخوة والاصدقاء اعضاء كتلة الاعتدال الوطني، ونشكر لهم هذه الزيارة التي وضعونا خلالها في أجواء المبادرة التي اطلقوها.

استمعنا من الاخوة الى تفاصيل هذه المبادرة التي تهدف اولاً الى الحوار او التداول بين الكتل النيابية والزملاء النواب فيما يتعلق بايجاد حل لأزمة الشغور الرئاسي عبر الحوار، هذا الحوار الذي نؤمن به كتكتل باعتباره الوسيلة الوحيدة للتوافق وللخروج من الازمات".

وتابع: "⁠نحن ننظر بايجابية الى هذه المبادرة، وطبعا لدينا بعض التساؤلات التي طرحناها خلال الاجتماع، ونحن كتكتل التوافق الوطني سنتداول فيما بيننا وسنتابع التواصل مع الاخوة في كتلة الاعتدال الوطني وباذن الله سنسعى جميعاً للاتفاق والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى العمل السياسي والى العمل الدستوري".

وختم طرابلسي: "من الضروري التذكير دائما ان لبنان هو بلد الحوار، وكل لبناني مسؤول هو مدعو الى السعي الى الحوار، وما قامت به كتلة الاعتدال هو سعي مشكور، ويبقى ان نؤمن لهذا الحوار الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه لأن لبنان لا يحتمل المزيد من الاخفاقات على المستوى السياسي والوطني".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2024-02-29
05:00 | 2024-02-29
07:55 | 2024-02-29
07:52 | 2024-02-29
07:46 | 2024-02-29
07:36 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24