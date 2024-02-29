"حملة رخيصة"... الخازن يصدر بياناً ويحذّر

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أصدر المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بياناً جاء فيه:"يتعرض النائب الخازن لحملة رخيصة على مواقع التواصل من بعض الاقلام المعروفة المصدر، هدفها النيل من سمعته عبر اختراع أكاذيب وافتراءات لا صحة لها من الأساس.وعليه، فان النائب الخازن يحذّر من مغبة التمادي في هذه اللعبة، وهو سوف يلجأ الى القضاء المختص لملاحقة المفترين".