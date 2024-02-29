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لبنان

"حملة رخيصة"... الخازن يصدر بياناً ويحذّر

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:04
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أصدر المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن بياناً جاء فيه: 

"يتعرض النائب الخازن لحملة رخيصة على مواقع التواصل من بعض الاقلام المعروفة المصدر، هدفها النيل من سمعته عبر اختراع أكاذيب وافتراءات لا صحة لها من الأساس.
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وعليه، فان النائب الخازن يحذّر من مغبة التمادي في هذه اللعبة، وهو سوف يلجأ الى القضاء المختص لملاحقة المفترين".
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