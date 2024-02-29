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لبنان

نهرا يستقبل السفير الفرنسي: نشكر فرنسا لمنعها نشوب حرب في لبنان

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:11
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 استقبل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، السفير الفرنسيّ هيرفي ماغرو وعقيلته ماريا ماغرو ، ومدير البروتوكول في السفارة زاهر ابي راشد و Sebastien lesaunier ،بحضور رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي.
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وتم البحث في مختلف المواضيع الاقتصاعية والاجتماعية والمعيشية وانعكاسات وجود النازحين السوريين على الحياة اليومية لابناء طرابلس والمناطق المحيطة بها.
 
ورحب المحافظ نهرا بالسفير ماغرو وعقيلته السيدة ماريا والوفد المرافق، مشددا على" العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين"، مقدرا" الدور الريادي التي تلعبه فرنسا على شتى المجالات ، لاسيما انها تسعى لابعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان"، شاكرا الدولة الفرنسية على "مساهمتها في دعم المؤسسات والجمعيات الانسانية والاجتماعية"، املا منها "المزيد من التنسيق والدعم  وتقوية العلاقات على المستويات كافة".

بدوره  شكر السفير الفرنسي المحافظ نهرا على حسن استقباله، مشددا  على" أهمية اللقاء وتبادل الافكار والمعلومات"، مؤكدا ان "طرابلس وكل المناطق اللبنانية هي اولوية لفرنسا.(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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