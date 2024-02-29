Advertisement

لبنان

نائب لبناني يحذّر من العمالة غير الشرعية

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1169846-638448096611729672.jpg
Doc-P-1169846-638448096611729672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس" :"لطالما طالبنا بزيادة الحد الادنى للاجور في لبنان ليكون بمستوى يسمح بحياة كريمة للعاملين. وقد اعلن عن ذلك وزير العمل الذي كذلك وعد بزيادة المنح المدرسية، وهذا خبر جيد".
Advertisement
واضاف:" لكن اذا لم يترافق ذلك مع عملية واسعة من وقف العمالة غير الشرعية التي مستعدة للتقاضي اقل من الحد الادنى للاجور، فيصبح عندها اقرار الحد الادنى والمنح المدرسية فقط على المؤسسات الشرعية الملتزمة بالقانون، ويفسح بالمجال للمؤسسات المخالفة للتوسع اكثر واكتساح السوق".

وختم:" المطلوب من الوزير اعلان خطة مكافحة العمالة غير الشرعية والمؤسسات التي لا تلتزم بالقانون كي يكون الخبر حقيقة منصفا، او يصب كله في مصلحة المخالفين والعمالة غير الشرعية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2024-02-29
05:00 | 2024-02-29
07:55 | 2024-02-29
07:52 | 2024-02-29
07:46 | 2024-02-29
07:36 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24