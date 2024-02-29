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لبنان

رئيس اتحادات النقل البري: نقدّر التعاون بين مكونات مجلس الوزراء

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:22
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اعلن نائب رئيس اتحادات النقل البري والترانزيت والخارج محمد كمال الخير في بيان ،" لقد استبشرنا خيرا بمقررات مجلس الوزراء التي تؤكد لنا على جملة امور نود ان نشدد عليها، وهي ان مبدأ الانتاجية وتلافي التعطيل وعدم الارتهان الى هواة الارتجال السياسي والشعبوية الفارغة أمر في محله بل هو الأساس، رافضين حكما لتعطيل مجلس الوزراء والمجلس النيابي ، فليس الحياة كالموت او الشلل". 
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وأضاف:" ان اعطاء موظفي الادارات العامة والمتقاعدين والعمال في مختلف المؤسسات العامة امر لابد من الثناء عليه وهو شأن نقدره" .

وتابع:" اننا نتطلع الى خطة نقل ناقشناها دائما مع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الشجاع علي حمية لتحسين اوضاع قطاعنا الذي يعاني ما يعانيه منذ سنوات طوال ، ونطمح ايضا لكي تستمر وتتنقل عملية إعادة تأهيل الطرقات على مختلف الاراضي اللبنانيه فمنذ سنوات نعاني ما نعانيه على هذا المستوى".

وختم بالقول:" إننا "نقدر التعاون الجريء بين مكونات مجلس الوزراء المنتجة، ونقصد الوزراء  الذين يتمسكون بالعمل، ونشد على ايديهم توخيا للمزيد من الفائدة، ورفضا لمنطق الجدل رغبة فقط بهذا الجدل وتقديما لمبدأ العمل والكثير منه".(الوكالة الزطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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