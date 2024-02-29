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لبنان

رفضا لوقف تمويل الأونروا.. احتجاجات جابت مخيمات صور

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:48
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عبر معتصمون عن "رفضهم  للمؤامرة الصهيو - اميركية التى تستهدف وكالة "الأونروا" التي تعتبر الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني، خلال اعتصامات احتجاجية رفضا للقرار الأميركي والاوروبي بوقف تمويل الأونروا، نظمتها اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور.
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وطالب المعتصمون "المجتمع الدولي بدلا من محاسبة "الأونروا" محاسبة إسرائيل على جرائمها ومجازرها وحربها ضد الشعب الفلسطيني وبالأخص قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الشجر والحجر في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأكدوا ان "قرار واشنطن والعواصم الأوروبية بوقف التمويل المالي عن وكالة "الأونروا "هو عدوان يضاف الى العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولة شطب حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

واستنكروا " أساليب الضغط والإبتزاز التي تتبعها الادارة الاميركية وحلفائها لتحقيق مآرب إسرائيل السياسية، مؤكدين أن هذه "المؤامرة لن تنال من إرادة  الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله العادل، من أجل تحقيق كامل حقوقه التي نصت عليها كافة القوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي 194 وكل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية". 

وأضاف المتحدثون أن" الشعب  الفلسطيني قادر على إفشال كافة المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته الوطنية مثلما  أفشل صفقة القرن الترامبية".

وطالبوا المجتمع الدولي بأكمله "بضرورة وقف المهزلة الصهيو - أمريكية بإتهام موظفي الأونروا بالمشاركة بعملية طوفان الأقصى، ورفض وإدانته هذا القرار والقيام بخطوات عملية وفورية لسد العجز المالي الذي احدثته الإدارة الامريكية وحلفاؤها بتعليق تمويل  وكالة الاونروا، ومحاسبة إسرائيل التي قصفت مراكز الأونروا ومدارسها ومراكز الإيواء التي انشأتها  للنازحين أمام محكمة العدل الدولية".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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