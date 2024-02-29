Advertisement

لبنان

غارة اسرائيلية على الحدود اللبنانية - السورية.. ماذا استهدف العدو؟

Lebanon 24
29-02-2024 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1169861-638448129619737090.jpg
Doc-P-1169861-638448129619737090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طيران العدو الاسرائيلي استهدف الية قرب حاجز بلدة النهرية في قضاء القصير ضمن محافظة حمص السورية والتي يقطنها لبنانيون، وسط معلومات عن وقوع اصابات. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمأتم حاشد.. لبنان ودّع فادي إبراهيم ووالدته (صور وفيديو)
lebanon 24
29/02/2024 17:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": ‏قصف فسفوري معادي يطال حي ⁧‫كركزان‬⁩ شمال شرق بلدة ⁧‫ميس الجبل
lebanon 24
29/02/2024 17:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف غربي كفرشوبا وأطراف مزارع شبعا الشمالية
lebanon 24
29/02/2024 17:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي استهدف بلدة بليدا بغارة جوية
lebanon 24
29/02/2024 17:06:20 Lebanon 24 Lebanon 24

القصير

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2024-02-29
05:00 | 2024-02-29
10:00 | 2024-02-29
09:38 | 2024-02-29
09:17 | 2024-02-29
09:05 | 2024-02-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24