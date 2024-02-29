غارة اسرائيلية على الحدود اللبنانية - السورية.. ماذا استهدف العدو؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طيران العدو الاسرائيلي استهدف الية قرب حاجز بلدة النهرية في قضاء القصير ضمن محافظة حمص السورية والتي يقطنها لبنانيون، وسط معلومات عن وقوع اصابات.

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